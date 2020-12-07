«Милан» обыграл «Сампдорию» и продлил серию без поражений в Серии А до 22 матчей

На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, который реализовал пенальти. Второй гол миланской команды во втором тайме забил Самуэль Кастильехо, откликнувшись на передачу Анте Ребича. Один мяч отыграл хавбек «Сампдории» Олбин Экдаль, ему ассистировал Антонио Кандрева.

«Милан» продлил свою серию без поражений в Серии А до 22 матчей. Последний раз миланцы проигрывали в чемпионате «Дженоа» (1:2) 8 марта.

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