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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» обыграл «Сампдорию» и продлил серию без поражений в Серии А до 22 матчей

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

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Источник: AFP 2020

На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, который реализовал пенальти. Второй гол миланской команды во втором тайме забил Самуэль Кастильехо, откликнувшись на передачу Анте Ребича. Один мяч отыграл хавбек «Сампдории» Олбин Экдаль, ему ассистировал Антонио Кандрева.

«Милан» продлил свою серию без поражений в Серии А до 22 матчей. Последний раз миланцы проигрывали в чемпионате «Дженоа» (1:2) 8 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» в 10 матчах набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сампдория» (11) располагается на 12-м месте.

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1:2
Первый тайм: 0:1
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