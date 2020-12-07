Клуб Вороговского проиграл середняку и упустил лидерство в чемпионате Бельгии
Казахстанец вышел в старте.
Казахстанец вышел в старте.
«Беерсхот», за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, уступил на своем поле «Эйпену» в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 35-й минуте забил Эммануэль Агбаду.
После этого успеха «Эйпен» с 20 очками расположился на девятом месте из 18, а «Беерсхот» с 28 баллами оказался на третьей позиции, тогда как ранее возглавлял турнирную таблицу.
Вороговский вышел в стартовом составе, на 40-й минуте заработал предупреждение, а в перерыве был заменен.
24-летний защитник выступает за нынешний клуб с 2019 года, до этого защищал цвета «Кайрата».