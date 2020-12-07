Клуб Вороговского проиграл середняку и упустил лидерство в чемпионате Бельгии

«Беерсхот», за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, уступил на своем поле «Эйпену» в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 35-й минуте забил Эммануэль Агбаду.

После этого успеха «Эйпен» с 20 очками расположился на девятом месте из 18, а «Беерсхот» с 28 баллами оказался на третьей позиции, тогда как ранее возглавлял турнирную таблицу.

Вороговский вышел в стартовом составе, на 40-й минуте заработал предупреждение, а в перерыве был заменен.