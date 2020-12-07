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11:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел переговоры с руководством каталонцев об усилении состава в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

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По данным источника, голландский специалист обозначил две проблемные позиции — центрального защитника и универсального форварда. Скауты клуба уже начали поиски футболистов.

Ранее в СМИ были сообщения, что каталонцы хотят подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, которые идеально вписываются в эти рамки.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 12 туров ла лиги каталонцы находятся на 10 месте с 14 очками, лидирует «Атлетико», у которого 26 баллов.

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