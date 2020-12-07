Названы ежемесячные траты Марадоны

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

По информации издания, деньги уходили на содержание приближенных к спортсмену людей. Марадона содержал около 50 семей: родственников и знакомых в Аргентине и за границей. Деньги списывались со счетов футболиста, которые в данный момент заблокированы налоговой службой Аргентины, из-за чего семьи не получают новых поступлений.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--db2d287b3630ed571326" data-vnd="db2d287b3630ed571326" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=db2d287b3630ed571326" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. В последнем сообщении перед смертью футболист обсудил с бойфрендом своей бывшей жены Вероники Охеды воспитание его семилетнего сына.