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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы ежемесячные траты Марадоны

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона ежемесячно тратил свыше 10 миллионов аргентинских песо (более 100 тысяч евро). Суммы называет Marca со ссылкой на America TV.

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По информации издания, деньги уходили на содержание приближенных к спортсмену людей. Марадона содержал около 50 семей: родственников и знакомых в Аргентине и за границей. Деньги списывались со счетов футболиста, которые в данный момент заблокированы налоговой службой Аргентины, из-за чего семьи не получают новых поступлений.

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Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. В последнем сообщении перед смертью футболист обсудил с бойфрендом своей бывшей жены Вероники Охеды воспитание его семилетнего сына.

Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.

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