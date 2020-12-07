Комиссия поставила точку в деле о спорном пенальти в матче за последнюю путевку в еврокубки от Казахстана

В частности, был рассмотрен эпизод с назначением пенальти в матче заключительного 22-го тура КПЛ «Шахтер» — «Тобол» (1:0). Председатель СЭК Александр Кулаков отметил, что у рефери встречи Армана Исмуратова были все основания назначить 11-метровый удар, который исполнил Арсен Хубулов. Победа позволила «горнякам» финишировать на четвертом месте и заполучить последнюю путевку в еврокубки следующего сезона .

«В матче “Шахтер” — “Тобол” на 86-й минуте произошел следующий эпизод: после вбрасывания аута в штрафную площадь “Тобола” игрок костанайского клуба под номером 11 выставляет правую руку в сторону лица игрока команды “Шахтер”, лишая его возможности бороться за мяч. Происходит контакт и арбитр назначает пенальти, а также показывает желтую карточку. Судья хорошо видел этот эпизод, и у него были все основания назначить пенальти и показать желтую карточку», — сказал он.