Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
6.12
Алавес
Реал Сосьедад
00
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Комиссия поставила точку в деле о спорном пенальти в матче за последнюю путевку в еврокубки от Казахстана

Случилось это под занавес игры.

Наверх

Состоялось заключительное в текущем году заседание Судейско-экспертной комиссии КФФ, на котором были вынесены несколько решений, сообщается на сайте организации.

В частности, был рассмотрен эпизод с назначением пенальти в матче заключительного 22-го тура КПЛ «Шахтер» — «Тобол» (1:0). Председатель СЭК Александр Кулаков отметил, что у рефери встречи Армана Исмуратова были все основания назначить 11-метровый удар, который исполнил Арсен Хубулов. Победа позволила «горнякам» финишировать на четвертом месте и заполучить последнюю путевку в еврокубки следующего сезона .

«В матче “Шахтер” — “Тобол” на 86-й минуте произошел следующий эпизод: после вбрасывания аута в штрафную площадь “Тобола” игрок костанайского клуба под номером 11 выставляет правую руку в сторону лица игрока команды “Шахтер”, лишая его возможности бороться за мяч. Происходит контакт и арбитр назначает пенальти, а также показывает желтую карточку. Судья хорошо видел этот эпизод, и у него были все основания назначить пенальти и показать желтую карточку», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эпизод смотреть с 4:40.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории
Рекордсменка мира Валиева описала тренировки у Тутберидзе
Биатлонистка из РФ стала мастером спорта международного класса
Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму
Газзаев оценил выступление российских клубов в еврокубках
Назначен новый исполняющий обязанности президента ФНЛ
Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером 20 февраля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь