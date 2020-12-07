В 11-й раз подряд гонку лучших бомбардиров КПЛ выиграл легионер

Последний раз казахстанец выигрывал титул лучшего бомбардира в 2009 году. Тогда Мурат Тлешев из «Актобе» разделил пальму первенства с российско-туркменским нападающим Владимиром Байрамовым из «Тобола». В том сезоне они забили по 20 мячей.