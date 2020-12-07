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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

В 11-й раз подряд гонку лучших бомбардиров КПЛ выиграл легионер

Его клуб не попал в призовую тройку.

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Уже 11 сезонов кряду лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана становится иностранный футболист, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Ордабасы

Лучшим снайпером минувшего сезона стал 32-летний бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло, забивший 12 мячей.

Последний раз казахстанец выигрывал титул лучшего бомбардира в 2009 году. Тогда Мурат Тлешев из «Актобе» разделил пальму первенства с российско-туркменским нападающим Владимиром Байрамовым из «Тобола». В том сезоне они забили по 20 мячей.

Всего казахстанцы лучшими бомбардирами становились в 11 сезонах. Легионеры пальму первенства выигрывали 15 сезонов. Три сезона бомбардирство делили казахстанец и легионер.

Напомним, что победителем КПЛ-2020 стал «Кайрат», второе место занял «Тобол», третье — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в высший дивизион пробились «Актобе» и «Атырау». Ранее из-за  финансовых трудностей с дистанции сошел «Иртыш».

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