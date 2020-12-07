В 11-й раз подряд гонку лучших бомбардиров КПЛ выиграл легионер
Его клуб не попал в призовую тройку.
Его клуб не попал в призовую тройку.
Уже 11 сезонов кряду лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана становится иностранный футболист, сообщает KazFootball.kz.
Лучшим снайпером минувшего сезона стал 32-летний бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло, забивший 12 мячей.
Последний раз казахстанец выигрывал титул лучшего бомбардира в 2009 году. Тогда Мурат Тлешев из «Актобе» разделил пальму первенства с
Всего казахстанцы лучшими бомбардирами становились в 11 сезонах. Легионеры пальму первенства выигрывали 15 сезонов. Три сезона бомбардирство делили казахстанец и легионер.
Напомним, что победителем КПЛ-2020 стал «Кайрат», второе место занял «Тобол», третье — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в высший дивизион пробились «Актобе» и «Атырау». Ранее