«Окжетпес» не погасил долги перед футболистами и тренерами
Команде должны выплаты за несколько месяцев.
Команде должны выплаты за несколько месяцев.
Руководство кокшетауского «Окжетпеса» имеет задолженность перед футболистами и тренерами за последние несколько месяцев, сообщает
Клуб ждет дополнительное финансирование из области, чтобы погасить задолженность. Крайний срок — 31 января 2021 года. Футболистам и тренерам выдали гарантийные письма перед отпуском.
Напомним, по итогам КПЛ-2020 «Окжетпес» занял последнее одиннадцатое место и вылетел в первую лигу.