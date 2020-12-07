«Окжетпес» не погасил долги перед футболистами и тренерами

Руководство кокшетауского «Окжетпеса» имеет задолженность перед футболистами и тренерами за последние несколько месяцев, сообщает Meta-ratings. kz. Также команде должны премиальные выплаты.

Клуб ждет дополнительное финансирование из области, чтобы погасить задолженность. Крайний срок — 31 января 2021 года. Футболистам и тренерам выдали гарантийные письма перед отпуском.