КПЛ расширят до 14-ти команд, но «Окжетпес» вылетает — инсайдер

Отмечается, что в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу будут играть 14 клубов. Но если изначально была информация, что вылетевший в первую лигу «Окжетпес» при таком раскладе в КПЛ останется, то теперь он в списке отсутсвует.