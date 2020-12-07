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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

КПЛ расширят до 14-ти команд, но «Окжетпес» вылетает — инсайдер

Появились некоторые подробности.
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Стали известны предварительные итоги заседания ПФЛК по поводу проведения КПЛ-2021, сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Команда
Окжетпес

Отмечается, что в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу будут играть 14 клубов. Но если изначально была информация, что вылетевший в первую лигу «Окжетпес» при таком раскладе в КПЛ останется, то теперь он в списке отсутсвует.

«Минус “Окжетпес”, плюс “Актобе”, “Атырау”, “Акжайык” и “Арысь”. Теперь эти итоги должен утвердить исполком», — пишет инсайдер.

Напомним, что по итогам сезона-2020 в премьер-лиге в следующем году выступят: «Кайрат» (Алматы), «Астана» (Нур-Султан), «Тобол» (Костанай), «Ордабасы» (Шымкент), «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайсар» (Кызылорда), «Тараз» (Тараз), «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск), «Каспий» (Актау), «Актобе» (Актобе), «Атырау» (Атырау).

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