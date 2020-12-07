КПЛ расширят до 14-ти команд, но «Окжетпес» вылетает — инсайдер

Стали известны предварительные итоги заседания ПФЛК по поводу проведения КПЛ-2021, сообщает
Отмечается, что в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу будут играть 14 клубов. Но если изначально была информация, что вылетевший в первую лигу «Окжетпес» при таком раскладе в КПЛ останется, то теперь он в списке отсутсвует.
«Минус “Окжетпес”, плюс “Актобе”, “Атырау”, “Акжайык” и “Арысь”. Теперь эти итоги должен утвердить исполком», — пишет инсайдер.
Напомним, что по итогам сезона-2020 в