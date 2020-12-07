«Кайрат» определился с первым трансфером после чемпионства
В этом футболисте лично заинтересован Шпилевский.
В этом футболисте лично заинтересован Шпилевский.
Алматинский «Кайрат» хочет подписать 23-летнего Романа Юзепчука из брестского «Динамо». Об этом в своем
По его данным, переход вероятнее всего состоится в ближайшее трансферное окно. Якобы в футболисте лично заинтересован главный тренер казахстанского клуба — белорусский специалист Алексей Шпилевский.
Напомним, по итогам сезона КПЛ-2020 «Кайрат» стал чемпионом, выиграв «золото» впервые за 16 лет.