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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» определился с первым трансфером после чемпионства

В этом футболисте лично заинтересован Шпилевский.

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Алматинский «Кайрат» хочет подписать 23-летнего Романа Юзепчука из брестского «Динамо». Об этом в своем телеграм-канале сообщает белорусский журналист и инсайдер Владислав Татур.

По его данным, переход вероятнее всего состоится в ближайшее трансферное окно. Якобы в футболисте лично заинтересован главный тренер казахстанского клуба — белорусский специалист Алексей Шпилевский.

Напомним, по итогам сезона КПЛ-2020 «Кайрат» стал чемпионом, выиграв «золото» впервые за 16 лет.

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