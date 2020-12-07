«Кайрат» определился с первым трансфером после чемпионства

Алматинский «Кайрат» хочет подписать 23-летнего Романа Юзепчука из брестского «Динамо». Об этом в своем телеграм-канале сообщает белорусский журналист и инсайдер Владислав Татур.

По его данным, переход вероятнее всего состоится в ближайшее трансферное окно. Якобы в футболисте лично заинтересован главный тренер казахстанского клуба — белорусский специалист Алексей Шпилевский.