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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

В ПФЛК прокомментировали новость о расширении чемпионата Казахстана

Ранее появилась информация об увеличении числа участников до 14-ти клубов.

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Президент ПФЛК Олжас Абраев прокомментировал появившуюся ранее информацию о расширении чемпионата Казахстана до 14-ти клубов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он изложил механизмы, позволяющие говорить об увеличении числа участников высшего дивизиона.

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«Мы пока обсуждаем, но это еще даже не решение совета лиги, потому что сегодня не было совета лиги, а была видеоконференция, где обсуждали детали. Сейчас мы все проработаем, подготовим, разошлем бюллетени, и только после этого будет официальная позиция лиги и можно будет говорить о чем-то. На данный момент мы обменялись мнениями с коллегами по этому вопросу. Только после того как клубы официально проголосуют, лига передаст официальную позицию для утверждения членам исполнительного комитета», — заявил он.

Напомним, в сезоне-2020 «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом. «Тобол» занял второе место, а «Астана» — третье. Павлодарский «Иртыш» в начале сезона отказался от выступлений в чемпионате из-за финансовых проблем, а единтвенным неудачником высшего дивизиона стал «Окжетпес», который вылетел в первую лигу. Во втором по силе дивизионе в своих конференциях победили «Атырау» и «Актобе». Оба клуба вернулись в элиту. По данным инсайдера, чемпиона расширят до 14-ти команд, при этом «Окжетпес» все равно останется в первой лиге.

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