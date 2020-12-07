В ПФЛК прокомментировали новость о расширении чемпионата Казахстана

«Мы пока обсуждаем, но это еще даже не решение совета лиги, потому что сегодня не было совета лиги, а была видеоконференция, где обсуждали детали. Сейчас мы все проработаем, подготовим, разошлем бюллетени, и только после этого будет официальная позиция лиги и можно будет говорить о чем-то. На данный момент мы обменялись мнениями с коллегами по этому вопросу. Только после того как клубы официально проголосуют, лига передаст официальную позицию для утверждения членам исполнительного комитета», — заявил он.