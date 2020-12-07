В ПФЛК прокомментировали новость о расширении чемпионата Казахстана
Ранее появилась информация об увеличении числа участников до 14-ти клубов.
Ранее появилась информация об увеличении числа участников до 14-ти клубов.
Президент ПФЛК Олжас Абраев прокомментировал появившуюся ранее информацию о расширении чемпионата Казахстана до 14-ти клубов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он изложил механизмы, позволяющие говорить об увеличении числа участников высшего дивизиона.
«Мы пока обсуждаем, но это еще даже не решение совета лиги, потому что сегодня не было совета лиги, а была видеоконференция, где обсуждали детали. Сейчас мы все проработаем, подготовим, разошлем бюллетени, и только после этого будет официальная позиция лиги и можно будет говорить о
Напомним, в сезоне-2020 «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом. «Тобол» занял второе место, а «Астана» — третье. Павлодарский «Иртыш» в начале сезона отказался от выступлений в чемпионате