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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Неплохие трансферы, тренерская чехарда, ужасные результаты. «Астана» — итоги сезона КПЛ-2020

Вылет из Лиги чемпионов, вылет из Лиги Европы, третье место в чемпионате Казахстана — это результаты одного из худших периодов в истории «Астаны». Корреспондент Vesti.kz вспоминает хронику падения столичного клуба и пытается найти хоть какие-то позитивные детали.

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Лучший игрок

К сожалению, многие лидеры «Астаны» растворились в этом сезоне на фоне постоянной смены тренеров, отсутствия внятной игры и стресса из-за  плохих результатов. Считаные игроки смогли сыграть на стабильно качественном уровне, и среди них стоит выделить молодого полузащитника Макса Эбонга. В средней линии белорус с камерунскими корнями особенно выделялся, выдавая большой объем работы, а также умело продвигая мяч вперед и связывая все линии. Эбонг — это действительно качественное усиление, игрок, который будет расти и в дальнейшем его могут продать за хорошие деньги, поскольку на Макса уже есть спрос в РПЛ.

Лучший матч

Малое количество по-настоящему содержательных и хороших игр в исполнении «Астаны» лишь подчеркивает, насколько серым вышел сезон для клуба. Крупная победа над достаточно сильным соперником и при этом качественная игра — все эти пункты соответствуют лишь одному матчу «Астаны». Он был против «Жетысу», и что самое интересное, по факту столичный клуб взял три очка с помощью решения КФФ, где признали, что талдыкорганцы нарушили регламент и получили техническое поражение. Но в действительности именно в той встрече мы увидели, как может играть «Астана» и насколько силен ее состав. Да, это матч-призрак, но, увы, примерно таким же получился весь сезон шестикратного чемпиона страны.

Оценка по селекции

На зарубежном рынке «Астана» работала точечно, и, глядя на профайлы в начале сезона, мы могли даже поаплодировать клубной селекции. Сотириу, Эбонг, Барсегян — все игроки своих сборных, в отличном возрасте, с возможностью для роста. Эбонг и Барсегян уже показали свой потенциал, Сотириу, опять же, хоть и сыграл по дистанции неудачно, но игрок продолжает оставаться ликвидным и при отлаженной командной игре может принести пользу клубу. После возвращения из аренд снова остались противоречия по Непогодову и Щеткину, они не выиграли конкуренцию на своих позициях. В целом, казахстанская часть «Астаны» заметно осиротела, вероятно поэтому сейчас клуб активно наблюдает за целой группой местных футболистов.

Оценка по сезону

Если коротко — полномасштабный провал, который некоторые скептики предсказывали. Пандемия, безусловно, повлияла на многие процессы в «Астане» и выявила ее слабые стороны (например, по части инфраструктуры). Промахи с главными тренерами, неудачные менеджерские решения по оперативным вопросам, потерянная мотивация со стороны футболистов — все это привело к столь серьезному падению «Астаны».

В этой связи интересно — минувший сезон — лишь временная яма, которая заставит клуб переосмыслить многие процессы, или это только начало глобального кризиса. Так или иначе, плохой сезон Астаны " показал, что без этой сильной команды страдает весь чемпионат и весь казахстанский футбол, поскольку именно столичный клуб в одиночку достойно представлял страну в еврокубках на протяжении нескольких лет.

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