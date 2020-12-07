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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший нападающий петербургского «Зенита» бразилец Халк объявил об уходе из китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ».

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Халк перешел в «Шанхай» из «Зенита» в 2016 году и стал в составе китайского клуба победителем чемпионата и Суперкубка Китая.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня важный день, день, когда я прощаюсь с “Шанхай СИПГ”, командой, в которой меня встретили с большой любовью. За эти четыре года я очень благодарен фанатам, которые очень хорошо меня приняли. Благодарю руководство и игроков за их труд и самоотверженность. Как и прежде, в моей карьере у меня остается много друзей», — написал 34-летний Халк в Instagram.

Ранее в СМИ сообщалось, что Халк зимой может вернуться из Китая в «Зенит».

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