Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»

«Сегодня важный день, день, когда я прощаюсь с “Шанхай СИПГ”, командой, в которой меня встретили с большой любовью. За эти четыре года я очень благодарен фанатам, которые очень хорошо меня приняли. Благодарю руководство и игроков за их труд и самоотверженность. Как и прежде, в моей карьере у меня остается много друзей», — написал 34-летний Халк в Instagram.