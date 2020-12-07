Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший нападающий петербургского «Зенита» бразилец Халк объявил об уходе из китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ».
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший нападающий петербургского «Зенита» бразилец Халк объявил об уходе из китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ».
Халк перешел в «Шанхай» из «Зенита» в 2016 году и стал в составе китайского клуба победителем чемпионата и Суперкубка Китая.
«Сегодня важный день, день, когда я прощаюсь с “Шанхай СИПГ”, командой, в которой меня встретили с большой любовью. За эти четыре года я очень благодарен фанатам, которые очень хорошо меня приняли. Благодарю руководство и игроков за их труд и самоотверженность. Как и прежде, в моей карьере у меня остается много друзей», — написал 34-летний Халк в Instagram.
Ранее в СМИ сообщалось, что Халк зимой может вернуться из Китая в «Зенит».