Райола — о Погба в «Манчестер Юнайтед»: Всё кончено

Завтра выйдет интервью, которое Райола дал итальянскому изданию Tuttosport. Сегодня появился анонс, в котором, в частности, агент, говоря о Погба и «Манчестер Юнайтед», заявил: «Всё кончено».

Поль Погба в 16 лет перешёл в структуру манкунианцев. Летом 2012 года в качестве свободного агента он покинул Туманный Альбион и перебрался в «Ювентус». Однако летом 2016 года за € 105 млн он вернулся обратно в «Манчестер Юнайтед».