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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Райола — о Погба в «Манчестер Юнайтед»: Всё кончено

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем футболиста.

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Источник: AFP 2020

Завтра выйдет интервью, которое Райола дал итальянскому изданию Tuttosport. Сегодня появился анонс, в котором, в частности, агент, говоря о Погба и «Манчестер Юнайтед», заявил: «Всё кончено».

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Срок действующего контракта полузащитника с клубом истекает летом 2022 года.

Поль Погба в 16 лет перешёл в структуру манкунианцев. Летом 2012 года в качестве свободного агента он покинул Туманный Альбион и перебрался в «Ювентус». Однако летом 2016 года за € 105 млн он вернулся обратно в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне он провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в € 80 млн.

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