Агент Поля Погба заявил, что футболист может вернуться в «Ювентус»

«Да, Погба может вернуться в “Ювентус”. Он несчастлив в “Манчестер Юнайтед”», — сказал Райола.
Контракт 27-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее Sky Sport сообщал, что «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления еще на один сезон.
В текущем сезоне Погба провел за команду восемь матчей и забил один гол.
Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из итальянского «Ювентуса», сумма трансфера составила €105 млн и стала рекордной для английского клуба. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
Выступая за «Манчестер Юнайтед», Погба выиграл Лигу Европы. С «Ювентусом» француз четыре раза стал чемпионом Италии, дважды — обладателем Кубка Италии, трижды — Суперкубка Италии. В 2018 году в составе сборной Франции Погба стал чемпионом мира. Также вместе с национальной командой он стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.