Агент Поля Погба заявил, что футболист может вернуться в «Ювентус»

«Да, Погба может вернуться в “Ювентус”. Он несчастлив в “Манчестер Юнайтед”», — сказал Райола.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт 27-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее Sky Sport сообщал, что «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления еще на один сезон.

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В текущем сезоне Погба провел за команду восемь матчей и забил один гол.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из итальянского «Ювентуса», сумма трансфера составила €105 млн и стала рекордной для английского клуба. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.