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09:18 (мск), источник: ТАСС

Агент Поля Погба заявил, что футболист может вернуться в «Ювентус»

ТАСС, 8 декабря. Французский полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в итальянский «Ювентус». Об этом заявил агент футболиста Мино Райола, комментарий которого приводит журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

«Да, Погба может вернуться в “Ювентус”. Он несчастлив в “Манчестер Юнайтед”», — сказал Райола.

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Контракт 27-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее Sky Sport сообщал, что «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления еще на один сезон.

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В текущем сезоне Погба провел за команду восемь матчей и забил один гол.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из итальянского «Ювентуса», сумма трансфера составила €105 млн и стала рекордной для английского клуба. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Выступая за «Манчестер Юнайтед», Погба выиграл Лигу Европы. С «Ювентусом» француз четыре раза стал чемпионом Италии, дважды — обладателем Кубка Италии, трижды — Суперкубка Италии. В 2018 году в составе сборной Франции Погба стал чемпионом мира. Также вместе с национальной командой он стал серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.

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