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11:22 (мск), источник: Газета.Ру

Форвард «Тоттенхэма» Кейн оценил свою форму

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн высказался о своей нынешней физической форме.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает Independent.

По его мнению, в данный момент он находится в лучших кондициях за всю свою профессиональную карьеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард отметил, что это лишь только начало сезона, и вся борьба за медали и трофеи завершится несколько позже, однако задел, который можно создать, может в дальнейшем сильно пригодиться.

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