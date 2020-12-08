Форвард «Тоттенхэма» Кейн оценил свою форму

По его мнению, в данный момент он находится в лучших кондициях за всю свою профессиональную карьеру.

Форвард отметил, что это лишь только начало сезона, и вся борьба за медали и трофеи завершится несколько позже, однако задел, который можно создать, может в дальнейшем сильно пригодиться.