Клон «Астаны», нестареющий Нургалиев и средние легионеры. «Тобол» — итоги сезона КПЛ-2020

Григорий Бабаян в первом же сезоне затащил «Тобол» на второе место в чемпионате Казахстана. Корреспондент Vesti.kz зафиксировал главные впечатления от команды из Костаная, выделив ее сильные и слабые стороны.

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Лучший игрок



«Тобол» может подписывать именитых легионеров, игроков сборной Казахстана, но лучшим все равно остается 34-летний Азат Нургалиев. У капитана команды был отличный старт (и рестарт) сезона, где он выдавал результативное действие почти в каждой игре, но потом полузащитник сбавил обороты, а «Тобол» стал максимально рациональной командой. Когда мы говорим, что Нургалиев — лучший игрок «Тобола», это с одной стороны их плюс, а с другой — их беда. Ну не может столь амбициозный проект так зависеть от игрока, чей пик с точки зрения международных успехов, скорее всего, пройден. Хотя на уровне КПЛ Нургалиев не устает доказывать свою состоятельность, он — олицетворение характера, опыта и харизмы этого коллектива.

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Лучший матч



«Тоболу» ни разу не удалось обыграть «Кайрат», причем по результатам в этом противостоянии все было безальтернативно. Однако костанайцы в своем стиле превзошли конкурентов за серебро — «Астану» и «Ордабасы». Для Бабаяна наверняка особенно ценной является победа над столичным клубом. Она была добыта в классическом стиле … «Астаны» времен Станимира Стойлова. Символично, что голами отметились также экс-игроки шестикратного чемпиона страны — Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков. Кроме того, есть ощущение, что именно эта победа позволила «Тоболу» поверить в то, что он — реальный претендент на медали.

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