Клон «Астаны», нестареющий Нургалиев и средние легионеры. «Тобол» — итоги сезона КПЛ-2020
Костанайцы могут стать третьей силой в чемпионате Казахстана.
Костанайцы могут стать третьей силой в чемпионате Казахстана.
Григорий Бабаян в первом же сезоне затащил «Тобол» на второе место в чемпионате Казахстана. Корреспондент Vesti.kz зафиксировал главные впечатления от команды из Костаная, выделив ее сильные и слабые стороны.
Лучший игрок
«Тобол» может подписывать именитых легионеров, игроков сборной Казахстана, но лучшим все равно остается 34-летний Азат Нургалиев. У капитана команды был отличный старт (и рестарт) сезона, где он выдавал результативное действие почти в каждой игре, но потом полузащитник сбавил обороты, а «Тобол» стал максимально рациональной командой. Когда мы говорим, что Нургалиев — лучший игрок «Тобола», это с одной стороны их плюс, а с другой — их беда. Ну не может столь амбициозный проект так зависеть от игрока, чей пик с точки зрения международных успехов, скорее всего, пройден. Хотя на уровне КПЛ Нургалиев не устает доказывать свою состоятельность, он — олицетворение характера, опыта и харизмы этого коллектива.
Лучший матч
«Тоболу» ни разу не удалось обыграть «Кайрат», причем по результатам в этом противостоянии все было безальтернативно. Однако костанайцы в своем стиле превзошли конкурентов за серебро — «Астану» и «Ордабасы». Для Бабаяна наверняка особенно ценной является победа над столичным клубом. Она была добыта в классическом стиле … «Астаны» времен Станимира Стойлова. Символично, что голами отметились также
Оценка по селекции
«Тобол» массово привлек игроков из «Астаны» в лице Мокина, Мужикова, Муртазаева, а также грамотно сработал на рынке подписав нынешних (и будущих) игроков сборной — Шацкого, Ерланова, Омиртаева. Иностранцы Аманович, Аветисян и Оганесян — добротные новички, но пока не более. Вингеры Фонсека и Манзорро
Оценка по сезону
«Тобол» оценивает второе место с невероятным позитивом, и это вполне нормально, учитывая, что клуб давно не находился на таких высоких позициях. Но у «Тобола» были достаточно широкий состав, амбициозный и знающий все о казахстанском футболе тренер и отсутствие дополнительного давления в виде еврокубков. Серебро в условиях кризиса остальных — это не то чтобы обязанность «Тобола», но вполне читаемое развитие событий. Сможет ли команда сделать шаг вперед, сможет ли быть конкурентной, если «Ордабасы» и «Астана» воспрянут, сможет ли достойно показать себя в еврокубках? Эти вопросы интригуют и заставляют наблюдать за «Тоболом» еще пристальнее.