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13:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

АЕК продлил контракт с Каррерой до 2021 года

АЕК объявил о продлении контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

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Новое соглашение 56-летнего итальянца с греческим клубом рассчитано до лета 2021 года.

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Каррера возглавил АЕК 8 декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Греции. В нынешнем розыгрыше АЕК идет на четвертом месте, набрав 19 очков в 9 матчах.

Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17.

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