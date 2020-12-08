АЕК продлил контракт с Каррерой до 2021 года

Новое соглашение 56-летнего итальянца с греческим клубом рассчитано до лета 2021 года.

Каррера возглавил АЕК 8 декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Греции. В нынешнем розыгрыше АЕК идет на четвертом месте, набрав 19 очков в 9 матчах.