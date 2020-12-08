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23Скончался Диего Марадона
21Мир прощается с Диего Марадоной
15:47 (мск), источник: Sport24

Аргентинский политик выдвинет законопроект о размещении Марадоны на банкноте

Аргентинский сенатор Норма Дюранго предложила разместить изображение экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны на банкноте в 1000 аргентинских песо.

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Две недели назад Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Сообщается, что инициативная группа под управлением Дюранго надеется поместить на одной стороне банкноты лицо Марадоны, а на обороте — его знаменитый гол после сольного прохода в матче против сборной Англии на ЧМ-1986.

Изображение Марадоны также предлагается поместить на почтовые марки.

«Это не просто идея запечатлеть важного для нашей страны человека, но и экономический вопрос. Мы считаем, что многие туристы будут приезжать к нам с желанием увезти с собой кусочек Марадоны», — цитирует Дюранго BBC.

Марадона представлял Аргентину на четырех чемпионатах мира, выиграв один из них и заняв второе место еще на одном.

Официально предложение о помещении Марадоны на банкноты будет сформировано и выдвинуто в начале 2021 года. Ранее в интернете набрала популярность онлайн-петиция с аналогичной инициативой.

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