Недвед и Паратичи дисквалифицированы за оскорбление арбитра

В отчёте арбитра встречи указано, что Недвед и Паратичи неоднократно выкрикивали оскорбления в его адрес. Недвед отстранён до 21 декабря и оштрафован на € 10 тыс., а Паратичи дисквалифицирован до 14 декабря. Резервный вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо также получил дисквалификацию. Он пропустит следующий матч туринской команды.