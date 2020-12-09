СМИ: Денис Черышев вылечился от коронавируса

Россиянин сдал отрицательный тест и в среду может присоединиться к команде, если получит разрешение.

Отец полузащитника Дмитрий Черышев 28 ноября заявил РИА Новости, что его сын сдал положительный тест на коронавирус и что болезнь протекает в легкой форме.