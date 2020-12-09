СМИ: Денис Черышев вылечился от коронавируса
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Футболист сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев вылечился от коронавируса, сообщает As.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Футболист сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев вылечился от коронавируса, сообщает As.
Россиянин сдал отрицательный тест и в среду может присоединиться к команде, если получит разрешение.
Отец полузащитника Дмитрий Черышев 28 ноября заявил РИА Новости, что его сын сдал положительный тест на коронавирус и что болезнь протекает в легкой форме.