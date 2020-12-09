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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Денис Черышев вылечился от коронавируса

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Футболист сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев вылечился от коронавируса, сообщает As.

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Источник: AP 2020

Россиянин сдал отрицательный тест и в среду может присоединиться к команде, если получит разрешение.

Отец полузащитника Дмитрий Черышев 28 ноября заявил РИА Новости, что его сын сдал положительный тест на коронавирус и что болезнь протекает в легкой форме.

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