СМИ: Главный тренер «Аталанты» может быть уволен из-за конфликта с капитаном клуба

По информации источника, причиной возможного увольнения может стать конфликт, который произошел между 62-летним специалистом и капитаном команды Алехандро Гомесом в перерыве матча пятого тура Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном» (1:1) 1 декабря. Игрок не согласился с установкой тренера и был заменен в перерыве, вследствие чего произошел конфликт. Часть футболистов клуба, включая словенца Йосипа Иличича, выразила поддержку Гомесу, что создало в команде разлад.

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Отмечается, что конфликт временно угас в связи с задачей по выходу команды в плей-офф Лиги чемпионов. В среду «Аталанта» в очном гостевом матче с нидерландским «Аяксом» определит обладателя второй путевки в 1/8 финала от группы D. Результат встречи также может повлиять на отставку Гасперини. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук пропустит встречу из-за коронавируса, 27 ноября его тест показал положительный результат.