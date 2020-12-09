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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсару» заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера

Кандидат клуба руководству области не понравился по одной причине.

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Новый главный тренер «Кайсара» будет назначен только с одобрения областного акимата, сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Кайсар

В клубе ранее выбрали на эту должность молодого местного специалиста Ерлана Шойтымова.

Его кандидатуру всецело поддержали и руководители, и активные болельщики.

Но в акимате области наложили вето на это решение. А «Кайсару» сообщили, что нашли другого кандидата на эту должность.

Отмечается, что руководство области не устроило отсутствие у Шойтымова опыта работы в КПЛ.

Какую кандидатуру там выбрали на должность главного тренера «Кайсара», неизвестно, но очевидно, что это тоже будет казахстанский специалист.

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