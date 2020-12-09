«Кайсару» заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера

Новый главный тренер «Кайсара» будет назначен только с одобрения областного акимата, сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Кайсар

В клубе ранее выбрали на эту должность молодого местного специалиста Ерлана Шойтымова.

Его кандидатуру всецело поддержали и руководители, и активные болельщики.

Но в акимате области наложили вето на это решение. А «Кайсару» сообщили, что нашли другого кандидата на эту должность.

Отмечается, что руководство области не устроило отсутствие у Шойтымова опыта работы в КПЛ.