«Кайсару» заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера
Кандидат клуба руководству области не понравился по одной причине.
Кандидат клуба руководству области не понравился по одной причине.
Новый главный тренер «Кайсара» будет назначен только с одобрения областного акимата, сообщает
В клубе ранее выбрали на эту должность молодого местного специалиста Ерлана Шойтымова.
Его кандидатуру всецело поддержали и руководители, и активные болельщики.
Но в акимате области наложили вето на это решение. А «Кайсару» сообщили, что нашли другого кандидата на эту должность.
Отмечается, что руководство области не устроило отсутствие у Шойтымова опыта работы в КПЛ.
Какую кандидатуру там выбрали на должность главного тренера «Кайсара», неизвестно, но очевидно, что это тоже будет казахстанский специалист.