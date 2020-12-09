Вагнер Лав и Алексей Шпилевский из «Кайрата» признаны лучшими в КПЛ в сезоне-2020
Также названа символическая сборная
Также названа символическая сборная
Портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших игроков
Так, среди футболистов сильнейшим назван бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав.
Среди наставников клубов лучшим выбран белорусский специалист Алексей Шпилевский, который привел алматинский клуб к первому «золоту» за 16 лет.
Сборная КПЛ-2020 выглядит следующим образом:
Вратарь: Марко Милошевич («Каспий»);
Защитники: Дино Миканович («Кайрат»), Раде Дугалич («Кайрат»), Темирлан Ерланов («Тобол»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»);
Полузащитники: Яцек Гуральский («Кайрат»), Небойша Косович («Кайрат»);
Нападающие: Жоао Пауло («Ордабасы»), Тигран Барсегян («Астана»), Абат Аймбетов («Кайрат»), Вагнер Лав («Кайрат»).