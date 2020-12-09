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21:34 (мск), источник: Vesti.kz

Вагнер Лав и Алексей Шпилевский из «Кайрата» признаны лучшими в КПЛ в сезоне-2020

Также названа символическая сборная премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших игроков премьер-лиги Казахстана сезона-2020, а также назвал лучшего игрока и тренера, сообщают Vesti.kz.

Команда
Кайрат

Так, среди футболистов сильнейшим назван бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав.

Среди наставников клубов лучшим выбран белорусский специалист Алексей Шпилевский, который привел алматинский клуб к первому «золоту» за 16 лет.

Сборная КПЛ-2020 выглядит следующим образом:

Вратарь: Марко Милошевич («Каспий»);
Защитники: Дино Миканович («Кайрат»), Раде Дугалич («Кайрат»), Темирлан Ерланов («Тобол»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»);
Полузащитники: Яцек Гуральский («Кайрат»), Небойша Косович («Кайрат»);
Нападающие: Жоао Пауло («Ордабасы»), Тигран Барсегян («Астана»), Абат Аймбетов («Кайрат»), Вагнер Лав («Кайрат»).

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