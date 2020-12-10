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10:20 (мск), источник: ТАСС

Умер чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси

ТАСС, 10 декабря. Бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Федерика Каппеллетти.

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Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром того турнира. За месяц до начала чемпионата истекла двухлетняя дисквалификация нападающего за участие в махинациях, связанных с игрой на тотализаторе. В том же году он получил награду «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, был признан лучшим футболистом года в мире по версии журнала World Soccer и футболистом года в Европе.

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На протяжении карьеры Росси представлял итальянские «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Милан» и «Верону», провел 340 матчей, в которых забил 134 гола. В составе «Ювентуса» стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), Суперкубка УЕФА (1984) а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). В составе туринского клуба играл вместе с Мишелем Платини и Збигневом Бонеком.

За сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. Является рекордсменом сборной Италии по количеству голов на чемпионатах мира наряду с Роберто Баджо и Кристианом Вьери — каждый забил по девять мячей на мировые первенствах. Росси входит в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer и в список ФИФА 100, составленный Пеле.

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