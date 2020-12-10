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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Зинедин Зидан намерен покинуть «Реал» по окончании сезона

Зинедин Зидан намерен покинуть «Реал» по окончании нынешнего сезона, сообщает Diario Gol.

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Источник: Reuters
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По данным источника, французский специалист дал понять руководству «Королевского клуба», что, вне зависимости от результатов, по окончании сезона он покинет занимаемую должность. Одной из причин является то, что ему стало некомфортно в «Реале». Перед началом сезона ему обещали купить Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинжу, однако этого так и не произошло. Зидан также недоволен тем, что клуб ставит его в центре внимания после серий неудачных результатов. Президент «Реала» Флорентино Перес в свою очередь не будет препятствовать уходу специалиста.

Зинедин Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе «Королевского клуба» в качестве игрока и завоевал с командой 6 трофеев.

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