Источник: Зинедин Зидан намерен покинуть «Реал» по окончании сезона

По данным источника, французский специалист дал понять руководству «Королевского клуба», что, вне зависимости от результатов, по окончании сезона он покинет занимаемую должность. Одной из причин является то, что ему стало некомфортно в «Реале». Перед началом сезона ему обещали купить Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинжу, однако этого так и не произошло. Зидан также недоволен тем, что клуб ставит его в центре внимания после серий неудачных результатов. Президент «Реала» Флорентино Перес в свою очередь не будет препятствовать уходу специалиста.