Президент «ПСЖ» прокомментировал информацию о переходе Месси
Президент «ПСЖ» Нассер
Президент «ПСЖ» Нассер
«Знаете, мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы другие клубы уважали нас, — цитирует президента RMC Sport. — Для меня Месси игрок “Барселоны”. Мы уважаем “Барселону” и не можем говорить об этом сегодня».
Ранее сообщалось, что аргентинец может пополнить французский клуб по окончании сезона на правах свободного агента. 33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за «Барсу» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.