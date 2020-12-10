Казахстанский клуб может сменить руководство после вылета из КПЛ

В настоящее время директором клуба из Кокшетау является Ерлан Ботембаев, а спортивным директором — Ержан Джамбиров. При них «Окжетпес» неудачно выступил в КПЛ-2020, заняв последнее место в таблице. Также клуб имеет долги перед игроками, тренерским штабом и персоналом команды.

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Бондаренко работал в «Окжетпесе» с 2013 по 2015 годы, а также в сезоне-2017. Помимо этого он был руководителем шымкентского «Ордабасы».

Раджабов в качестве спортивного директора трудился в клубе из Кокшетау в 2015—2016 годы. При нем команда завоевала наивысшую позицию в истории клуба — пятую. В бытность футболистом защищал цвета московского «Торпедо».