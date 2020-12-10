Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Дандолк
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Байер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСВ
Омония
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбергер
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Спарта П
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Л
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Потерял голевое чутье и подешевел на миллион. Почему уход Эсеолы не станет потерей для «Кайрата»

Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола намекнул на уход из клуба. Корреспондент Vesti.kz рассуждает над тем, почему этот шаг футболиста не ослабит команду и пойдет на пользу ему самому.

Наверх

Приход украинца в «Кайрат» летом 2018 года расценивался, как несомненное усиление. Эсеола, выступавший до этого в «Акжайыке», в 13 матчах сезона-2018 забил за уральский клуб восемь мячей. В «Кайрате» он не сбавил обороты — девять мячей в 16 матчах во второй части сезона в КПЛ и шесть голов в Лиге Европы, в том числе оформил дубль в домашней игре против нидерландского «АЗ Алкмар» (2:0).

В сезоне-2019 Эсеола продолжил голевую поступь — 19 мячей в КПЛ, разделив тем самым звание лучшего бомбардира с Марином Томасовым из «Астаны». Еще четыре гола форвард забил в Лиге Европы. В конце года в статусе главной ударной силы «Кайрата» украинец продлил контракт с клубом на два сезона, так как действующее соглашение подходило к концу. В межсезонье клуб покинул венгр Мартон Эппель, а новичком стал лучший бомбардир КПЛ-2019 среди казахстанцев Абат Аймбетов, перешедший из «Актобе», что также предопределило расклад сил в атаке алматинцев в сезоне-2020 не в пользу Эсеолы.

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

В чемпионском для «Кайрата» сезоне-2020 украинец отметился двумя голами в премьер-лиге и одним в Лиге Европы. Так, в матче с «Кайсаром» Эсеола принес победу «Кайрату», отметился взятием ворот «Каспия», когда алматицы уступали сопернику, здорово вошел в игру в валидольной встрече с «Жетысу», не реализовав при этом пенальти. Но согласитесь, это все равно мало для форварда стоимостью 2,2 миллиона евро. К слову, именно в «Кайрате» на него стал расти ценник — с 250 тысяч евро в 2018 году до 3,2 миллионов в 2019 году, после чего он подешевел на миллион (данные Transfermarkt).

По всей видимости, его эффективность в алматинском клубе исчерпана. От прежнего голодного до мячей Дерина, который проявлял инстинкт убийцы в большинстве матчей, не осталось и следа. Украинцу определенно нужен новый вызов, в своей нынешней форме его уход окажется безболезненным для «Кайрата», который подписал, а затем продлил контракт с Вагнером Лавом.

По имеющейся информации, Эсеола заинтересовал клуб из Китая.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
США ввели санкции против «Ахмата»
Президент «ПСЖ» прокомментировал информацию о переходе Месси
Определились соперники молодежной сборной России на Евро-2021
Геннадий Орлов раскрыл подробности ухода Газизова из «Спартака»
IIHF допустила проведение чемпионата мира 2021 года в России
Формула-1 выпустила заявление по поводу скандала с россиянином
Вратарь «Шахтера» номинирован на звание игрока недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь