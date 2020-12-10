Потерял голевое чутье и подешевел на миллион. Почему уход Эсеолы не станет потерей для «Кайрата»

Приход украинца в «Кайрат» летом 2018 года расценивался, как несомненное усиление. Эсеола, выступавший до этого в «Акжайыке», в 13 матчах сезона-2018 забил за уральский клуб восемь мячей. В «Кайрате» он не сбавил обороты — девять мячей в 16 матчах во второй части сезона в КПЛ и шесть голов в Лиге Европы, в том числе оформил дубль в домашней игре против нидерландского «АЗ Алкмар» (2:0).

В сезоне-2019 Эсеола продолжил голевую поступь — 19 мячей в КПЛ, разделив тем самым звание лучшего бомбардира с Марином Томасовым из «Астаны». Еще четыре гола форвард забил в Лиге Европы. В конце года в статусе главной ударной силы «Кайрата» украинец продлил контракт с клубом на два сезона, так как действующее соглашение подходило к концу. В межсезонье клуб покинул венгр Мартон Эппель, а новичком стал лучший бомбардир КПЛ-2019 среди казахстанцев Абат Аймбетов, перешедший из «Актобе», что также предопределило расклад сил в атаке алматинцев в сезоне-2020 не в пользу Эсеолы.

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В чемпионском для «Кайрата» сезоне-2020 украинец отметился двумя голами в премьер-лиге и одним в Лиге Европы. Так, в матче с «Кайсаром» Эсеола принес победу «Кайрату», отметился взятием ворот «Каспия», когда алматицы уступали сопернику, здорово вошел в игру в валидольной встрече с «Жетысу», не реализовав при этом пенальти. Но согласитесь, это все равно мало для форварда стоимостью 2,2 миллиона евро. К слову, именно в «Кайрате» на него стал расти ценник — с 250 тысяч евро в 2018 году до 3,2 миллионов в 2019 году, после чего он подешевел на миллион (данные Transfermarkt).

По всей видимости, его эффективность в алматинском клубе исчерпана. От прежнего голодного до мячей Дерина, который проявлял инстинкт убийцы в большинстве матчей, не осталось и следа. Украинцу определенно нужен новый вызов, в своей нынешней форме его уход окажется безболезненным для «Кайрата», который подписал, а затем продлил контракт с Вагнером Лавом.