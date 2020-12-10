Суд в Италии утвердил 9 лет тюрьмы для Робинью за изнасилование

При этом, как указывает источник, бразилец подаст жалобу в третью инстанцию — кассационный суд, поэтому приговор пока не вступит в силу. Первый вердикт по этому делу был оглашен еще 2017 году. С тех дело было на рассмотрении в апелляционном суде.

Инцидент произошел в Милане 22 января 2013 года. 23 ноября 2017 года миланский суд признал летнего футболиста и еще пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робинью вины не признал.