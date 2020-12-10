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21:16 (мск), источник: Sport24

За наследство Марадоны бьются 16 человек. В том числе дети, которых он никогда не видел

Наследство Диего Армандо оценили в 40 миллионов евро.

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25 ноября 2020 года в Аргентине скончался легендарный футболист, чемпион мира-1986 Диего Марадона. Спустя две недели родственники великого игрока начали борьбу за его наследство, которое исчисляется 37 миллионами фунтов (около 40,5 млн евро). О том, кто распилит между собой деньги Диего Армандо, — в материале Sport24.

На наследство претендуют 16 человек

Как выяснило британское издание The Sun, 9 декабря в Буэнос-Айресе был оформлен официальный список претендентов на наследство Марадоны. В него вошли пятеро законных детей футболиста, а также семеро внебрачных и четверо сестер.

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Мир прощается с Диего Марадоной

Источник The Sun в Буэнос-Айресе предрек, что за деньги футбольной легенды развернется настоящая битва: «Это будет не просто соревнование. Это будет как розыгрыш чемпионата мира».

Юридические тонкости

В 2012 году Марадона составил завещание, но спустя несколько лет аннулировал его. Тем не менее, аргентинский закон запрещает лишение детей наследства и требует, чтобы все получили равные доли. Это значит, что дети, которые имели тесную связь с Диего, и те из них, кого он никогда не встречал, смогут претендовать на равные доли его состояния.

«Это явно неприемлемо для детей, которые годами были частью жизни Марадоны. Они считают, что их обманули», — утверждает источник.

Источник: instagram.com/maradona

Из чего сложилось наследство Диего

Согласно судебным документам, у Марадоны осталась наличность, которую он хранил в Швейцарии, Дубае и Буэнос-Айресе, недвижимость, разбросанная по всему миру, и парк роскошных автомобилей. Кроме того, есть еще банковские счета, на которые Диего поступали выплаты по рекламным контрактам с гигантами вроде Puma и Coca-Cola. Все это и сложилось в сумму, превысившую 40 миллионов евро.

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