За наследство Марадоны бьются 16 человек. В том числе дети, которых он никогда не видел
Наследство Диего Армандо оценили в 40 миллионов евро.
Наследство Диего Армандо оценили в 40 миллионов евро.
25 ноября 2020 года в Аргентине скончался легендарный футболист, чемпион мира-1986 Диего Марадона. Спустя две недели родственники великого игрока начали борьбу за его наследство, которое исчисляется 37 миллионами фунтов (около 40,5 млн евро). О том, кто распилит между собой деньги Диего Армандо, — в материале Sport24.
Как выяснило британское издание The Sun, 9 декабря в
Источник The Sun в
В 2012 году Марадона составил завещание, но спустя несколько лет аннулировал его. Тем не менее, аргентинский закон запрещает лишение детей наследства и требует, чтобы все получили равные доли. Это значит, что дети, которые имели тесную связь с Диего, и те из них, кого он никогда не встречал, смогут претендовать на равные доли его состояния.
«Это явно неприемлемо для детей, которые годами были частью жизни Марадоны. Они считают, что их обманули», — утверждает источник.
Согласно судебным документам, у Марадоны осталась наличность, которую он хранил в Швейцарии, Дубае и