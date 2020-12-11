Кандидат в сборную Казахстана по футболу покинул европейский клуб
Хотя его контракт действовал до весны.
Хотя его контракт действовал до весны.
Казахстанский футболист Магомед Парагульгов покинул кипрский клуб «Эрмис». Об этом сообщает Larnaka Sports.
26-летний полузащитник в эту команду перешел в сентябре, подписав контракт до 31 мая 2021 года. С того момента успел провести семь игр в чемпионате, результативными действиями не отметился. После 13 игр «Эрмис», набрав 14 очков, располагается на десятом месте из 14-ти.
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.