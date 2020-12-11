Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана по футболу покинул европейский клуб

Хотя его контракт действовал до весны.

Наверх

Казахстанский футболист Магомед Парагульгов покинул кипрский клуб «Эрмис». Об этом сообщает Larnaka Sports.

Команда
Эрмис

26-летний полузащитник в эту команду перешел в сентябре, подписав контракт до 31 мая 2021 года. С того момента успел провести семь игр в чемпионате, результативными действиями не отметился. После 13 игр «Эрмис», набрав 14 очков, располагается на десятом месте из 14-ти.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии.

За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Российские клубы выиграли один из 24 матчей еврокубков
Нидерланды могут обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Что ждет российское фигурное катание в связи с отменой ЧЕ
Федор Емельяненко назвал главную беду России
Гончаренко об игре в ЛЕ: Результат - следствие тяжелого графика
Одна победа. Итоги группового этапа еврокубков для клубов России
Стала известна возможная дата боя Чимаева в UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь