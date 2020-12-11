Кандидат в сборную Казахстана по футболу покинул европейский клуб

Казахстанский футболист Магомед Парагульгов покинул кипрский клуб «Эрмис». Об этом сообщает Larnaka Sports.

Команда Эрмис

26-летний полузащитник в эту команду перешел в сентябре, подписав контракт до 31 мая 2021 года. С того момента успел провести семь игр в чемпионате, результативными действиями не отметился. После 13 игр «Эрмис», набрав 14 очков, располагается на десятом месте из 14-ти.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Спартаке» из Семея. Также играл за «Кайрат», «Иртыш» и «Кайсар». Обучался в академии «Оле Бразил», а еще получал футбольное образование в Бельгии.