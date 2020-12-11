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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

В «Таразе» рассказали о бюджете и задачах на сезон в КПЛ-2020

Клуб обошел в таблице «Кызыл-Жар СК».

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Футбольный клуб «Тараз» по итогам минувшего сезона должен был занять шестое место в КПЛ-2020, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Жамбылской области. Также был озвучен бюджет клуба.

Команда
Тараз

«Бюджет профессионального футбольного клуба “Тараз” на текущий год составил 1 миллиард 421 миллион тенге», — ответили в Управлении на запрос редакции.

Что касается задач, стоявших перед командой, то там сообщили следующее:

«Поставленной задачей было занять шестое место в премьер-лиге, но по итогам сезона команда в турнирной таблице стала восьмой», — подчеркнули в организации.

Напомним, в КПЛ «Тараз» наряду с «Кызыл-Жар СК» набрал 23 очка, но по дополнительным показателям южане обошли петропавловцев в таблице и заняли восьмое место.

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