В «Таразе» рассказали о бюджете и задачах на сезон в КПЛ-2020
Клуб обошел в таблице «Кызыл-Жар СК».
Клуб обошел в таблице «Кызыл-Жар СК».
Футбольный клуб «Тараз» по итогам минувшего сезона должен был занять шестое место в КПЛ-2020, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Жамбылской области. Также был озвучен бюджет клуба.
«Бюджет профессионального футбольного клуба “Тараз” на текущий год составил 1 миллиард 421 миллион тенге», — ответили в Управлении на запрос редакции.
Что касается задач, стоявших перед командой, то там сообщили следующее:
«Поставленной задачей было занять шестое место в
Напомним, в КПЛ «Тараз» наряду с «Кызыл-Жар СК» набрал 23 очка, но по дополнительным показателям южане обошли петропавловцев в таблице и заняли восьмое место.