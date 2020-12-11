Инсайдер сообщил о неготовности казахстанского клуба выступать в КПЛ

«Руководство “Акжайыка” пока не комментирует эту ситуацию, но в акимате области им уже дали понять, что не намерены выделять денег на премьер-лигу. На первую бы насобирать. Финансовое положение клуба сейчас весьма незавидное. Если отпадает “Акжайык”, то следующим по списку идет столичный СДЮСШОР № 8. И якобы руководство детской школы готово к тому, чтобы зайти в КПЛ. Хотя, на какие шиши — непонятно. Им и без того сокращают финансирование для команды мастеров. Да и с точки зрения лицензирования возникнут сложности. И вот тут нас ждет самое интересное: в КФФ могут пойти по наиболее логичному и простому пути — забыть про пресловутый спортивный принцип и оставить в вышке “Окжетпес”», — написал он.