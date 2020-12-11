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15:27 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер сообщил о неготовности казахстанского клуба выступать в КПЛ

Ранее в когорту сильнейших отобрались «Актобе» с «Атырау».

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Если казахстанскую премьер-лигу расширят до 14 клубов, то с одним претендентом на повышение — «Акжайыком» — возникнут сложности. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Акжайык

«Руководство “Акжайыка” пока не комментирует эту ситуацию, но в акимате области им уже дали понять, что не намерены выделять денег на премьер-лигу. На первую бы насобирать. Финансовое положение клуба сейчас весьма незавидное. Если отпадает “Акжайык”, то следующим по списку идет столичный СДЮСШОР № 8. И якобы руководство детской школы готово к тому, чтобы зайти в КПЛ. Хотя, на какие шиши — непонятно. Им и без того сокращают финансирование для команды мастеров. Да и с точки зрения лицензирования возникнут сложности. И вот тут нас ждет самое интересное: в КФФ могут пойти по наиболее логичному и простому пути — забыть про пресловутый спортивный принцип и оставить в вышке “Окжетпес”», — написал он.

Отметим, что уральский клуб финишировал на третьем месте во второй конференции первой лиги, откуда досрочно в КПЛ отобрались «Актобе» с «Атырау».

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