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15:49 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ сыграет с «Витебском» в четвертьфинале Кубка Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ в борьбе за выход в полуфинал дважды встретятся с «Витебском».

Команда
БАТЭ

Новоиспеченный чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» сыграет с гродненским «Неманом».

Бронзовый призер чемпионата страны жодинский клуб «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с представителем второго дивизиона национального первенства дзержинским «Арсеналом».

Футболисты «Минска» встретятся с «Ислочью» из Минского района.

Матчи ¼ финала будут сыграны в марте 2021 года.

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