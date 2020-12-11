БАТЭ сыграет с «Витебском» в четвертьфинале Кубка Беларуси
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ в борьбе за выход в полуфинал дважды встретятся с «Витебском».
Новоиспеченный чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» сыграет с гродненским «Неманом».
Бронзовый призер чемпионата страны жодинский клуб «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с представителем второго дивизиона национального первенства дзержинским «Арсеналом».
Футболисты «Минска» встретятся с «Ислочью» из Минского района.
Матчи ¼ финала будут сыграны в марте 2021 года.