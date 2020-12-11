Криштиану Роналду проведет стрим по Free Fire

7 декабря стало известно о партнерстве Роналду с Free Fire. В рамках коллаборации в тайтле появился персонаж футболиста под псевдонимом Кронос — в тот же день в игре вышла одноименная операция. Как заявили стороны, это крупнейшая сделка со спортсменами в индустрии мобильного гейминга.