Криштиану Роналду проведет стрим по Free Fire

7 декабря стало известно о партнерстве Роналду с Free Fire. В рамках коллаборации в тайтле появился персонаж футболиста под псевдонимом Кронос — в тот же день в игре вышла одноименная операция. Как заявили стороны, это крупнейшая сделка со спортсменами в индустрии мобильного гейминга.
24 ноября создатели Free Fire объявили о коллаборации с другим селебрити — российским рэпером и шоуменом Моргенштерном. В рамках сделки в игре прошел особый ивент, приуроченный к итоговому турниру Free Fire Continental Series с призовым фондом в $900 тыс.