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16:37 (мск), источник: Cybersport.ru

Криштиану Роналду проведет стрим по Free Fire

Издатель Garena сообщил, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проведет трансляцию по игре Free Fire. Где именно её можно будет посмотреть — не уточняется. Стрим пройдет 13 декабря в 9:00 мск.

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7 декабря стало известно о партнерстве Роналду с Free Fire. В рамках коллаборации в тайтле появился персонаж футболиста под псевдонимом Кронос — в тот же день в игре вышла одноименная операция. Как заявили стороны, это крупнейшая сделка со спортсменами в индустрии мобильного гейминга.

24 ноября создатели Free Fire объявили о коллаборации с другим селебрити — российским рэпером и шоуменом Моргенштерном. В рамках сделки в игре прошел особый ивент, приуроченный к итоговому турниру Free Fire Continental Series с призовым фондом в $900 тыс.

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