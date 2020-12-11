«Кайрат» расстанется с казахстанским полузащитником
Казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев, вероятнее всего, покинет «Кайрат». Как сообщает
Казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев, вероятнее всего, покинет «Кайрат». Как сообщает
Отмечается, что 25-летний футболист хотел отправиться в аренду еще в летнее трансферное окно. В алматинском клубе ему не хватает практики. Но главный тренер Алексей Шпилевский заверил подопечного, что свой шанс тот обязательно получит.
Заиграть в «Кайрате» за два сезона Тунгышбаев не смог и теперь близок к возвращению в «Ордабасы».