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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» расстанется с казахстанским полузащитником

Казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев, вероятнее всего, покинет «Кайрат». Как сообщает телеграм-канал «Гол емес!», его уход — уже практически свершившийся факт.

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Отмечается, что 25-летний футболист хотел отправиться в аренду еще в летнее трансферное окно. В алматинском клубе ему не хватает практики. Но главный тренер Алексей Шпилевский заверил подопечного, что свой шанс тот обязательно получит.

Заиграть в «Кайрате» за два сезона Тунгышбаев не смог и теперь близок к возвращению в «Ордабасы».

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