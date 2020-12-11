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19:35 (мск), источник: Sport24

Роналду, Месси и Левандовски — финалисты награды лучшему игроку 2020 года от ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех финалистов на награду лучшему игроку 2020 года по версии организации.

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Источник: twitter.com/FIFAcom

Финалистами стали форварды Криштиану Роналду из «Ювентуса», Роберт Левандовски из «Баварии» и Лионель Месси из «Барселоны».

В 2019 году статуэтку лучшему футболисту сезона вручили Месси, который опередил Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.

Вручение наград ФИФА состоится 17 декабря.

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