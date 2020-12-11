Роналду, Месси и Левандовски — финалисты награды лучшему игроку 2020 года от ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех финалистов на награду лучшему игроку 2020 года по версии организации.
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех финалистов на награду лучшему игроку 2020 года по версии организации.
Финалистами стали форварды Криштиану Роналду из «Ювентуса», Роберт Левандовски из «Баварии» и Лионель Месси из «Барселоны».
В 2019 году статуэтку лучшему футболисту сезона вручили Месси, который опередил Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.
Вручение наград ФИФА состоится 17 декабря.