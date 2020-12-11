Погба и Роналду могут стать частью грандиозного обмена. Мино Райола приближает трансфер, издеваясь над «МЮ»
Поля могут обменять в «Ювентус» на Роналду.
Поля могут обменять в «Ювентус» на Роналду.
Очень вероятно, что уже этой зимой мы увидим грандиозный обмен. Криштиану Роналду и Поль Погба могут махнуться клубами в рамках большой сделки. В последние месяцы обоих футболистов связывали с уходом из «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Время разобраться, насколько эти истории взаимосвязаны и есть ли под ними почва.
Слухи об уходе Погба из «МЮ» ходят уже не первый год, но на неделе агент Поля скандальный Мино Райола дал мощное интервью, в котором подвел черту под манкунианской карьерой клиента:
«Могу сказать, что у Погба с “Ман Юнайтед” все кончено. Поль недоволен ситуацией в клубе, так как он больше не может проявлять себя так, как хотел бы, и так, как от него ждут. Полю нужна новая команда, глоток свежего воздуха. Его контракт действует еще 18 месяцев, но думаю, что лучшим решением и для Погба, и для “МЮ” будет организация трансфера в следующее окно. Если этого не произойдет, в клубе знают, что рискуют потерять его бесплатно, потому что Погба не намерен продлевать контракт. Если
В «Манчестер Юнайтед» заявление Райолы вызвало большой ажиотаж. Руководство и Сульшер пока сохраняют нейтралитет, но ветеран «МЮ» Рио Фердинанд в своем спиче был беспощаден:
«Райола выбрал отвратительное время для такого рода заявления, но я собираюсь сместить фокус на «Манчестер Юнайтед», на Сульшера и на Эда Вудворда. Как вы позволяете агенту выходить и говорить такого рода вещи? Мино не первый раз позволяет себе подобное. Они должны были пресечь это в зародыше еще в первый раз.
Я был в «Юнайтед», когда Руни заговорил об уходе. Фергюсон отправился к прессе и сказал, что игрок получил плохие советы от своего агента и что он собирается пресечь это в зародыше. Спустя несколько дней Руни заключил новый контракт. Будь я игроком, я бы сказал агенту: «Заткнись и не говори от моего лица, не выставляй мня в плохом свете». Погба должен был взять ситуацию под свой контроль, а не идти на поводу у агента. Иначе агент каждого второго игрока будет выступать в прессе, если игрок недоволен.
Как сообщает Daily Mail, Погба намерен покинуть «МЮ» уже в январе. После поражения от «Лейпцига» (2:3) и невыхода в
Чем быстрее агент Поля поймет, что это командный вид спорта, тем лучше. Я не хочу тратить на это силы. Больше не хочу говорить об агенте Погба. Счастлив ли Поль в нашем клубе? Лучше спросить у него самого. Я не буду говорить за него.
Не секрет, что
Издание Auto Esporte несколько дней назад сообщило, что титульный спонсор «МЮ» Chevrolet готов профинансировать возвращение Криштиану. Руководство американского автопроизводителя уверено, что возвращение Роналду в «МЮ» может привести к серьезному росту акций клуба и самого концерна, как это произошло с «Ювентусом» и его спонсором Jeep после перехода португальца в туринский клуб.
Накладываются на это и слухи о том, что «Ювентус» готов рассмотреть досрочное расставание с Роналду по двум причинам. Первая — финансовая. Криштиану получает от «Юве» 31 млн евро в год, и его уход серьезно облегчит зарплатную ведомость. Вторая причина — игровая. В Италии уже давно пишут о том, что Пирло не совсем понимает, как встроить португальца в командную игру. Та же проблема возникла перед Сарри, по слухам, по той же причине клуб покинул Массимилиано Аллегри, не проработав с Криштиану ни дня.
Да и «МЮ» помимо эффектного маркетингового хода сможет укрепить многострадальную позицию форварда, которая вакантна после ухода в «Интер» Ромелу Лукаку. Да, есть ветеран Кавани, но уругвайцу 33, и, по слухам, он не очень комфортно чувствует себя в Англии.
Маловероятно, что у «МЮ» и «Юве» получится оформить трансфер этой зимой — как минимум Роналду вряд ли откажется от