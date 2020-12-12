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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» на выезде одержал волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед»

Завершился стартовый матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

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Источник: AP 2020
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Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 6-й минуте. Вратарь гостей Лукаш Фабиански в своей штрафной площади сфолил на нападающем «павлинов» Патрике Бэмфорде — судья без сомнений назначил пенальти. Полузащитник Матеуш Клих со второй попытки реализовал одиннадцатиметровый.

На 25-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт. Вингер Джаррод Боуэн навесил с углового к линии вратарской, где полузащитник Томаш Соучек головой с нескольких метров послал мяч в ворота хозяев.

Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте. Защитник Аарон Крессвел навесил со штрафного точно на Анджело Огбонну, и тот мощным ударом головой переправил мяч в правый угол ворот.

Подопечные Дэвида Мойеса набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» (14) — на 14-м месте.

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Лидс
1:2
Первый тайм: 1:1
Вест Хэм Юнайтед
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