«Вест Хэм» на выезде одержал волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед»

Удача или стратегия? Кто и сколько выигрывает в лотереях в России

Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Первый гол был забит на 6-й минуте. Вратарь гостей Лукаш Фабиански в своей штрафной площади сфолил на нападающем «павлинов» Патрике Бэмфорде — судья без сомнений назначил пенальти. Полузащитник Матеуш Клих со второй попытки реализовал одиннадцатиметровый.

На 25-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт. Вингер Джаррод Боуэн навесил с углового к линии вратарской, где полузащитник Томаш Соучек головой с нескольких метров послал мяч в ворота хозяев.

Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте. Защитник Аарон Крессвел навесил со штрафного точно на Анджело Огбонну, и тот мощным ударом головой переправил мяч в правый угол ворот.

Подопечные Дэвида Мойеса набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» (14) — на 14-м месте.