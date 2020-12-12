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10:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович хотел бы сыграть с сыном сына Паоло Мальдини

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что испытывает особенные чувства, играя с Даниэлем Мальдини.

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Источник: Reuters

Ранее швед играл против его отца, бывшего защитника Паоло Мальдини.

— Чувствую, что был в разных поколениях, — цитирует BBC Ибрагимовича. — Я играл против Паоло Мальдини, а теперь играю с его сыном Даниэлем. Надеюсь, что также смогу сыграть с сыном Даниэля, это было бы чудом.

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