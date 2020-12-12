«Астана» и «Кайрат» узнали свои места в клубном рейтинге УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте обновил клубный рейтинг по итогам групповых этапов еврокубков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте обновил клубный рейтинг по итогам групповых этапов еврокубков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рейтинг состоит из 200 клубов. Из казахстанских команд в него попали только «Астана» и «Кайрат». Столичная команда оказалась на 63-м месте (22,500 очков), а алматинская — на 191-м (6,000).
Северяне нынешний еврокубковый сезон начинали с первого отборочного раунда Лиги чемпионов и проиграли брестскому «Динамо» (3:6). После этой неудачи астанчане перешли в Лигу Европы, где в рамках второго квалификационного этапа уступили черногорской «Будучности» (0:1).
Подопечные Алексея Шпилевского играли в Лиге Европы с первого раунда, обыграв армянский «Ноа» (4:1), а вот втором раунде потерпели поражение от израильского «Маккаби» из Хайфы (1:2).
Топ-10 выглядит так:
1. «Бавария» (122,000);
2. «Барселона» (116,000);
3. «Ювентус» (113,000);
4. «Реал» (112,000);
5. «Атлетико» (110,000);
6. «Манчестер Сити» (105,000);
7. ПСЖ (101,000);
8. «Манчестер Юнайтед» (97,000);
9. «Севилья» (92,000);
10. «Ливерпуль» (90,000).