«Астана» и «Кайрат» узнали свои места в клубном рейтинге УЕФА

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Рейтинг состоит из 200 клубов. Из казахстанских команд в него попали только «Астана» и «Кайрат». Столичная команда оказалась на 63-м месте (22,500 очков), а алматинская — на 191-м (6,000).

Северяне нынешний еврокубковый сезон начинали с первого отборочного раунда Лиги чемпионов и проиграли брестскому «Динамо» (3:6). После этой неудачи астанчане перешли в Лигу Европы, где в рамках второго квалификационного этапа уступили черногорской «Будучности» (0:1).

Подопечные Алексея Шпилевского играли в Лиге Европы с первого раунда, обыграв армянский «Ноа» (4:1), а вот втором раунде потерпели поражение от израильского «Маккаби» из Хайфы (1:2).

Топ-10 выглядит так:

1. «Бавария» (122,000);

2. «Барселона» (116,000);

3. «Ювентус» (113,000);

4. «Реал» (112,000);

5. «Атлетико» (110,000);

6. «Манчестер Сити» (105,000);

7. ПСЖ (101,000);

8. «Манчестер Юнайтед» (97,000);

9. «Севилья» (92,000);

10. «Ливерпуль» (90,000).