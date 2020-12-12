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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Кайрат» узнали свои места в клубном рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте обновил клубный рейтинг по итогам групповых этапов еврокубков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters
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Рейтинг состоит из 200 клубов. Из казахстанских команд в него попали только «Астана» и «Кайрат». Столичная команда оказалась на 63-м месте (22,500 очков), а алматинская — на 191-м (6,000).

Северяне нынешний еврокубковый сезон начинали с первого отборочного раунда Лиги чемпионов и проиграли брестскому «Динамо» (3:6). После этой неудачи астанчане перешли в Лигу Европы, где в рамках второго квалификационного этапа уступили черногорской «Будучности» (0:1).

Подопечные Алексея Шпилевского играли в Лиге Европы с первого раунда, обыграв армянский «Ноа» (4:1), а вот втором раунде потерпели поражение от израильского «Маккаби» из Хайфы (1:2).

Топ-10 выглядит так:

1. «Бавария» (122,000);
2. «Барселона» (116,000);
3. «Ювентус» (113,000);
4. «Реал» (112,000);
5. «Атлетико» (110,000);
6. «Манчестер Сити» (105,000);
7. ПСЖ (101,000);
8. «Манчестер Юнайтед» (97,000);
9. «Севилья» (92,000);
10. «Ливерпуль» (90,000).

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