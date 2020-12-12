Стали известны сроки решения по допинговому делу Исламхана
В ближайшие дни Азиатская конфедерация футбола примет решение по казахстанскому игроку «Аль-Айна» Бауыржану Исламхану, попавшему ранее в
В ближайшие дни Азиатская конфедерация футбола примет решение по казахстанскому игроку «Аль-Айна» Бауыржану Исламхану, попавшему ранее в
Отмечается, что уже завтра должна наступить
Ранее сообщалось, что у казахстанца должны взять вторую
Если же игрок понесет наказание, то клуб из ОАЭ будет вынужден искать ему замену в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Исламхан провалил