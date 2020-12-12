Стали известны сроки решения по допинговому делу Исламхана

Отмечается, что уже завтра должна наступить какая-то ясность по этому вопросу, отсроченному до 13 декабря для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что у казахстанца должны взять вторую допинг-пробу, по результатам которой и будет вынесен вердикт.

Если же игрок понесет наказание, то клуб из ОАЭ будет вынужден искать ему замену в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда». На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне.