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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны сроки решения по допинговому делу Исламхана

В ближайшие дни Азиатская конфедерация футбола примет решение по казахстанскому игроку «Аль-Айна» Бауыржану Исламхану, попавшему ранее в допинг-скандал, сообщает Al ittihad Sport.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что уже завтра должна наступить какая-то ясность по этому вопросу, отсроченному до 13 декабря для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что у казахстанца должны взять вторую допинг-пробу, по результатам которой и будет вынесен вердикт.

Если же игрок понесет наказание, то клуб из ОАЭ будет вынужден искать ему замену в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда». На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне.

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