СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за €100 млн
ТАСС, 12 декабря. Французский футбольный клуб ПСЖ не продаст нападающего Неймара менее чем за €100 млн. Об этом сообщает газета L'Equipe.
ТАСС, 12 декабря. Французский футбольный клуб ПСЖ не продаст нападающего Неймара менее чем за €100 млн. Об этом сообщает газета L'Equipe.
По информации источника, клуб ведет переговоры о продлении контракта с 28-летним бразильцем и французом Килианом Мбаппе. Президент клуба Нассер
В текущем сезоне Неймар провел 11 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.
Неймар перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции. В минувшем сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской «Баварии» (0:1). Также он представлял бразильский «Сантос».