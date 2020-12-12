В КПЛ выступили против расширения чемпионата

— Честно говоря, я против расширения лиги. У меня был опыт с расширением лиги в Сербии, и я не увидел, чтобы оно принесло что-то хорошее. Напротив, качество лиги ухудшается. Через несколько месяцев выяснилось, что некоторые клубы могут не дожить до конца чемпионата. Я не вижу уважительной причины для такого шага, — сказал Благоевич.