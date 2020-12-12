В КПЛ выступили против расширения чемпионата
Ранее за расширение лиги выступил Борнабаев.
Ранее за расширение лиги выступил Борнабаев.
Главный тренер «Каспия» Срджан Благоевич высказался о возможном расширении казахстанской
Его слова приводит KazFootball.kz.
— Честно говоря, я против расширения лиги. У меня был опыт с расширением лиги в Сербии, и я не увидел, чтобы оно принесло
Ранее появилась информация, что следующем сезоне КПЛ будет расширена до 14 команд. В свою очередь, председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев выступил за увеличение числа участников до 16.