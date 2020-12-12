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19:09 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком». Черышев вышел на замену

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб «Валенсия» в матче 13-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» со счетом 2:2. Матч прошел в Валенсии на стадионе «Месталья».

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Источник: AP 2020

В составе хозяев голы забили Карлос Солер (26-я минута, с пенальти) и Ману Вальехо (83), у гостей отличились Асьер Вильялибре (55) и Рауль Гарсия (79, с пенальти).

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле вместо Юнуса Мусы на 60-й минуте, результативными действиями не отметился. Он провел первый матч после коронавируса, заразившийся в конце ноября полузащитник пропустил две игры команды в чемпионате Испании против «Атлетико» (0:1) и «Эйбара» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает десятое место, набрав 14 очков в 13 матчах. «Атлетик» идет 11-м с 14 очками в 12 матчах. В следующем матче «Валенсия» 19 декабря на выезде сыграет против «Барселоны».

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Валенсия
2:2
Первый тайм: 1:0
Атлетик
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