«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком». Черышев вышел на замену

В составе хозяев голы забили Карлос Солер (26-я минута, с пенальти) и Ману Вальехо (83), у гостей отличились Асьер Вильялибре (55) и Рауль Гарсия (79, с пенальти).

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Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле вместо Юнуса Мусы на 60-й минуте, результативными действиями не отметился. Он провел первый матч после коронавируса, заразившийся в конце ноября полузащитник пропустил две игры команды в чемпионате Испании против «Атлетико» (0:1) и «Эйбара» (0:0).