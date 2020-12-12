«Кротоне» одержал первую победу в Серии A, одолев «Специю»
«Кротоне» на своем поле уверенно обыграл «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
«Кротоне» на своем поле уверенно обыграл «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу коллектива Джованни Строппы.
На перерыв команды уходили, обменявшись забитыми мячами. В составе «Кротоне» отличился Мессиас, Диего Фариас на 18-й минуте сравнял счет.
Вывел вперед хозяев точным ударом Аркадиуш Реца, а Энрике Эдуардо увеличил преимущество. Мессиас стал автором дубля, забив еще один мяч в дополнительное время.
Таким образом, одержав первую победу в сезоне, «Кротоне» набрал 5 очков, но
В следующем туре команда Строппы встретится с «Удинезе» (15 декабря), «Специя» спустя день сыграет с «Болоньей».