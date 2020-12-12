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19:49 (мск), источник: Матч ТВ

«Кротоне» одержал первую победу в Серии A, одолев «Специю»

«Кротоне» на своем поле уверенно обыграл «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

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Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу коллектива Джованни Строппы.

На перерыв команды уходили, обменявшись забитыми мячами. В составе «Кротоне» отличился Мессиас, Диего Фариас на 18-й минуте сравнял счет.

Вывел вперед хозяев точным ударом Аркадиуш Реца, а Энрике Эдуардо увеличил преимущество. Мессиас стал автором дубля, забив еще один мяч в дополнительное время.

Таким образом, одержав первую победу в сезоне, «Кротоне» набрал 5 очков, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу. «Специя» расположилась с 10-ю очками на 16-й строчке.

В следующем туре команда Строппы встретится с «Удинезе» (15 декабря), «Специя» спустя день сыграет с «Болоньей».

Кротоне
4:1
Первый тайм: 1:1
Специя
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