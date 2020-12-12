«Кротоне» одержал первую победу в Серии A, одолев «Специю»

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу коллектива Джованни Строппы.

На перерыв команды уходили, обменявшись забитыми мячами. В составе «Кротоне» отличился Мессиас, Диего Фариас на 18-й минуте сравнял счет.

Вывел вперед хозяев точным ударом Аркадиуш Реца, а Энрике Эдуардо увеличил преимущество. Мессиас стал автором дубля, забив еще один мяч в дополнительное время.

Таким образом, одержав первую победу в сезоне, «Кротоне» набрал 5 очков, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу. «Специя» расположилась с 10-ю очками на 16-й строчке.