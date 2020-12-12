«Лейпциг» обыграл «Вердер», дортмундская «Боруссия» крупно уступила «Штутгарту»
«Штутгарт» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура чемпионата Германии (5:1).
«Штутгарт» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура чемпионата Германии (5:1).
Дублем в составе гостей отметился форвард Силас Вамангитука, который также поучаствовал и в мяче Тангая Кулибали. У дортмундцев единственный гол на счету Джованни Рейны.
«Лейпциг» уверенно разобрался с «Вердером» (2:0). «Быки» уже в первом тайме решили исход встречи, забив сопернику два безответных гола. Отличились Марсель Забитцер и Даниэль Ольмо.
«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла в родных стенах вничью с берлинской «Гертой» (1:1).