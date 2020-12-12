«Лейпциг» обыграл «Вердер», дортмундская «Боруссия» крупно уступила «Штутгарту»

Дублем в составе гостей отметился форвард Силас Вамангитука, который также поучаствовал и в мяче Тангая Кулибали. У дортмундцев единственный гол на счету Джованни Рейны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PhQyGF2EzVM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лейпциг» уверенно разобрался с «Вердером» (2:0). «Быки» уже в первом тайме решили исход встречи, забив сопернику два безответных гола. Отличились Марсель Забитцер и Даниэль Ольмо.