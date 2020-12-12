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12 декабря, источник: Матч ТВ

«Лейпциг» обыграл «Вердер», дортмундская «Боруссия» крупно уступила «Штутгарту»

«Штутгарт» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура чемпионата Германии (5:1).

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Источник: AP 2020

Дублем в составе гостей отметился форвард Силас Вамангитука, который также поучаствовал и в мяче Тангая Кулибали. У дортмундцев единственный гол на счету Джованни Рейны.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лейпциг» уверенно разобрался с «Вердером» (2:0). «Быки» уже в первом тайме решили исход встречи, забив сопернику два безответных гола. Отличились Марсель Забитцер и Даниэль Ольмо.

«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла в родных стенах вничью с берлинской «Гертой» (1:1).

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