«Монако» терпит второе поражение подряд в Лиге 1, уступив «Марселю»
«Марсель» дома обыграл «Монако» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» дома обыграл «Монако» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Счет во встрече открыл Флориан Товен, который выиграл верховую борьбу и отправил первый мяч в сетку ворот гостей. Гол Дарио Бенедетто стал победным для «Марселя».
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Напомним, что в заявке на игру отсутствовал российский полузащитник Александр Головин — он продолжает восстановление после травмы.
В турнирной таблице команда Андре
В следующем туре «Монако» проведет матч с «Лансом», «Марсель» в гостях сыграет с «Ренном». Обе встречи запланированы на 16 декабря.