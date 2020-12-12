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22:46 (мск), источник: Матч ТВ

«Монако» терпит второе поражение подряд в Лиге 1, уступив «Марселю»

«Марсель» дома обыграл «Монако» в матче 14-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AP 2020

Счет во встрече открыл Флориан Товен, который выиграл верховую борьбу и отправил первый мяч в сетку ворот гостей. Гол Дарио Бенедетто стал победным для «Марселя».

Попытку сократить отставание «Монако» предпринял Виссам Бен-Йеддер, точно реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, что в заявке на игру отсутствовал российский полузащитник Александр Головин — он продолжает восстановление после травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице команда Андре Виллаша-Боаша поднялась на вторую строчку, набрав 27 очков — на один меньше, чем у лидирующего «ПСЖ». Монегаски с 23-мя очками идут 5-ми.

В следующем туре «Монако» проведет матч с «Лансом», «Марсель» в гостях сыграет с «Ренном». Обе встречи запланированы на 16 декабря.

Марсель
2:1
Первый тайм: 2:0
Монако
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