«Монако» терпит второе поражение подряд в Лиге 1, уступив «Марселю»

Счет во встрече открыл Флориан Товен, который выиграл верховую борьбу и отправил первый мяч в сетку ворот гостей. Гол Дарио Бенедетто стал победным для «Марселя».

Попытку сократить отставание «Монако» предпринял Виссам Бен-Йеддер, точно реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, что в заявке на игру отсутствовал российский полузащитник Александр Головин — он продолжает восстановление после травмы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/c61oeZWENH4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице команда Андре Виллаша-Боаша поднялась на вторую строчку, набрав 27 очков — на один меньше, чем у лидирующего «ПСЖ». Монегаски с 23-мя очками идут 5-ми.