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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в дерби с «Сити»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

После 12 туров в активе МЮ 20 очков, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. В активе «Сити» на одно очко меньше, клуб занимает восьмую строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 17 декабря на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Сити» двумя днями раньше на своем поле примет «Вест Бромвич».

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0:0
Первый тайм: 0:0
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