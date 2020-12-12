«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в дерби с «Сити»

Встреча прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

После 12 туров в активе МЮ 20 очков, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. В активе «Сити» на одно очко меньше, клуб занимает восьмую строчку.

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