«Уэска» минимально обыграла «Алавес», добившись первой победы в Примере

Полузащитник Хавьер Онтиверос принес три очка своей команде, точно пробив в угол ворот соперника.

Для команды Муньоса Мичела эта победа стала первой в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Таким образом, в турнирной таблице «Уэска» поднялась на 19-ю строчку, набрав суммарно 11 очков. «Алавес» с 14-ю очками идет 14-м.