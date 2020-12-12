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12 декабря, источник: Матч ТВ

«Уэска» минимально обыграла «Алавес», добившись первой победы в Примере

«Уэска» добилась домашней победы над «Алавесом» в матче 13-го утра чемпионата Испании.

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Полузащитник Хавьер Онтиверос принес три очка своей команде, точно пробив в угол ворот соперника.

Для команды Муньоса Мичела эта победа стала первой в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Таким образом, в турнирной таблице «Уэска» поднялась на 19-ю строчку, набрав суммарно 11 очков. «Алавес» с 14-ю очками идет 14-м.

В следующем туре клуб из Витории сыграет с «Сельтой» (20 декабря), «Уэска» 18 декабря встретится с «Атлетиком».

Уэска
1:0
Первый тайм: 0:0
Алавес
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