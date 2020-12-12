«Уэска» минимально обыграла «Алавес», добившись первой победы в Примере
«Уэска» добилась домашней победы над «Алавесом» в матче 13-го утра чемпионата Испании.
«Уэска» добилась домашней победы над «Алавесом» в матче 13-го утра чемпионата Испании.
Полузащитник Хавьер Онтиверос принес три очка своей команде, точно пробив в угол ворот соперника.
Для команды Муньоса Мичела эта победа стала первой в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Таким образом, в турнирной таблице «Уэска» поднялась на 19-ю строчку, набрав суммарно 11 очков. «Алавес» с 14-ю очками идет 14-м.
В следующем туре клуб из Витории сыграет с «Сельтой» (20 декабря), «Уэска» 18 декабря встретится с «Атлетиком».